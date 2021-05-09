Открытые границы: список стран, куда можно попасть из России

Некоторые европейские страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Количество запросов в Google "куда можно уехать из России" с конца февраля выросло в 10 раз. Piter.tv собрал список стран, в которые еще можно отправиться в путешествие или переехать.

Введенные санкции Европы и США отразились и на авиаперелетах. Во-первых, в Россию не будут поставлять гражданские самолеты и запчасти к ним. Во-вторых, лизинговым компаниям запрещено заключать новые договоры с Россией, а также нужно незамедлительно разорвать старые.

За февраль мы вряд ли увидим заметное снижение пассажиропотока – ограничения стали появляться в последние дни месяца. В марте ожидаем падения более чем на 1 млн пассажиров. Елена Сахнова, аналитик ВТБ.

Главная причина потерь — опасение авиакомпаний из-за ареста самолетов. Такие случаи уже были: у "Победы" в Стамбуле был арестован Boeing 737, Nordwind попал под арест в Мехико, самолет "Уральских авиалиний" был задержан в Дубаи.

На этом фоне жестких ограничений некоторые компании, в том числе S7, отменили международные рейсы.

Но для россиян все еще открыты некоторые направления. Страны, куда можно улететь из России:

1) ОАЭ: летают авиакомпанией Emirates и Etihad в Дубай и Абу-Даби. Время в полете 4 часа 48 минут и 4 часа 53 минуты соответственно. Безвизовое пребывание до 90 дней. Обязателен ПЦР-тест со сроком не более 48 часов после прибытия и справка о вакцинации.

2) Турция: летают авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus. Время в полете 3 часа 42 минуты (летят в обход Белоруссии и Украины). Безвизовое пребывание составляет 60 дней. Обязателен ПЦР-тест со сроком не более 72 часов после прибытия, антиген-тест не старше 48 часов, справку о выздоровлении или сертификат вакцинации "Спутник V". Пока перед полетом требуют заполнить анкету для получения HES-кода: он нужен для посещения общественных мест и заселения в отель.

3) Египет: доступны рейсы из Москвы в Каир авиакомпанией EgyptAir (маршрут проходит через Евросоюз). Время в полете - 5 часов 27 минуты. Визу получают в аэропорту за $25, с ней вы можете находится в стране до 30 дней. Обязательно нужен сертификат о вакцинации, экспресс-тест на антитела не более 24 часов или ПЦР-тест н более 72 часов. Для Египта нужен перевод документов на английском или арабском.

4) Азия — Таиланд, Шри-Ланка, Вьетнам, Индия, Мальдивы: прямые рейсы из Москвы. Шри-Ланка отменила ПЦР-тест для вакцинированных с 3 марта. В Таиланде невакцинированные должны провести 10 дней на карантине, после еще оформить сертификат Thailand Pass, выбрать один из одобренных властями отелей.

5) Израиль: доступны прямой рейс авиакомпании El Al из Москвы в Тель-Авив или полеты Pegasus с пересадками в Турции (Анталии или Стамбуле). Время в пути 5 часов 7 минут или 11 часов соответственно. При въезде обязательно наличие сертификата о вакцинации "Спутник V", ПЦР-тест. После прилета нужно сдать анализ на антитела. Посл туристам выдается Green Pass, с которой они могут оставаться в стране до 90 дней.

6) Катар: из Москвы в Доху можно улететь рейсом авиакомпании Qatar Airways, за 5 часов. Безвизовое пребывание 90 дней. Обязательно иметь при себе тест на антитела и ПЦР-тест. Невакцинированные после прибытия находятся пять суток на карантин (отель оплачивается самостоятельно). После карантина нужно сдать антиген-тест.

7) Марокко: прямые рейсы из Москвы до Касабланки проводит Royal Air Maroc. Время в пути — 6 часов 13 минут (облетают Беларусь и Украину). Безвизовое пребывание — 90 дней. Обязателен сертификат о вакцинации, перед прилетом нужно заполнить медицинскую декларацию, сдать ПЦР-тест.

8) Китай и Индонезия: с 14 марта возобновляются рейсы. Долететь до Денпасара можно будет из Москвы. Рейсы в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу также будут осуществляться из российской столицы. Для каких именно категорий граждан будут доступны поездки в Китай, не уточняется.

9) Грузия: границы открыты, но прямые рейсы недоступны, нужно лететь через Турцию или Армению. Обязательно иметь сертификат о двухфазной вакцинации, справку о перенесенной болезни или ПЦР-тест не более 72 часов. Без визы в стране можно находиться до года.

10) Страны СНГ — Армения, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия: летают и российские авиалинии, и местные компании (Azerbaijan Airlines, Armenia, Air Astana). Цена на один билет достигает 30 000 рублей. Время в пути — от 3 до 4 часов.

11) Сербия и Босния и Герцеговина: прямое сообщение из Москвы только в Белград. Безвизовое пребывание составляет до 30 дней. До Сербии летают Air Serbia, время в полете увеличилось до 3 часов (летят в обход Белоруссии и Украины). Обязателен ПЦР-тест со сроком не более 48 часов после прибытия.



Текст: Арина Савельева для Piter.tv

Фото: Piter.tv