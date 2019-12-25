Учителя исполнят песни и выступят с праздничными речами.

В четверг, 21 мая, стало известно, как петербургские школьники отметят последний звонок. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Заместитель директора по воспитательной работе Президентского физико-математического лицея №239 Любовь Сердакова отметила, что несмотря на пандемию коронавирусной инфекции школа намерена устроить праздник для учеников.

Планируется, что родители и школьники соберутся на онлайн-площадке. Учителя намерены исполнить песни и выступить с праздничными речами.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в больницах не хватает 3000 медсестер.

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