  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, как петербургские школьники отметят последний звонок
Сегодня, 15:09
49
IRINA_CHALKINA

Стало известно, как петербургские школьники отметят последний звонок

0 0

Учителя исполнят песни и выступят с праздничными речами.

В четверг, 21 мая, стало известно, как петербургские школьники отметят последний звонок. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Заместитель директора по воспитательной работе Президентского физико-математического лицея №239 Любовь Сердакова отметила, что несмотря на пандемию коронавирусной инфекции школа намерена устроить праздник для учеников.

Планируется, что родители и школьники соберутся на онлайн-площадке. Учителя намерены исполнить песни и выступить с праздничными речами.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в больницах не хватает 3000 медсестер.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии