Стало известно, как переживают пандемию в тюрьмах Петербурга и Ленобласти

Около 88 % от числа подлежащих вакцинации сделали прививку от ковида.

С начала пандемии среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных выявлено минимальное число заболевших. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на Управление федеральной службы исполнения наказаний по Петербургу и Ленобласти.

В большинстве случаев инфекцию находят у подозреваемых и обвиняемых на стадии поступления в следственные изоляторы. Помощь им оказывают сотрудники филиалов медико-санитарной части № 78 ФСИН России.

Как рассказали в ведомстве, ковид протекает у заболевших бессимптомно или в легкой форме. Около 88 % от числа подлежащих вакцинации сделали прививку от ковида. Среди сотрудников и лиц, содержащихся в учреждениях УФСИН проходит активная прививочная кампания. Ее осуществляют мобильные пункты вакцинации.

В тюрьмах действует комплекс мер, чтобы исключить распространение коронавирусной инфекции. По данным УФСИН, содержащиеся под стражей получают все необходимое медицинское обеспечение, в том числе лабораторную диагностику ковида.

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Фото: Piter.tv