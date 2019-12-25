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Стало известно, как оформить пропуск в Кронштадт на День ВМФ
Сегодня, 17:08
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nadezhda_sib

Стало известно, как оформить пропуск в Кронштадт на День ВМФ

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Они необходимы будут для тех, кто приезжает в Кронштадт на машине.

В День Военно-морского флота в Кронштадте будет действовать пропускной режим на въезде в город. Местные жители могут оформить пропуск в МФЦ. Речь идет о тех, кто зарегистрирован по месту жительства или пребывания, а также о тех, кто обладает правами на жилое помещение в Кронштадтском районе.

Получить пропуск можно с 18 по 25 июля по адресу проспект Ленина, 39, литера А. Предварительной записи не требуется. 

Ограничения на въезд будут действовать 26-го июля с 6 утра до 15 часов дня. Ранее глава Кронштадтского района объяснил, для чего необходима такая мера. Автобусы и маршрутки будут ходить без ограничений. 

Фото: кронштадт.рф

Теги: день вмф, кронштадт, пропускной режим
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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