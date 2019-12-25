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Стало известно, как крымчане оценивают присоединение к России
Сегодня, 12:19
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matveyvn

Стало известно, как крымчане оценивают присоединение к России

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Жителей также спросили о том, как бы они проголосовали, если бы референдум был в это воскресенье.

Стало известно, как крымчане оценивают присоединение к России. 93% жителей Республики Крым и 90% жителей Севастополя относятся к нему положительно. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Жителей также спросили о том, как бы они проголосовали, если бы референдум был в это воскресенье. 88% жителей Крыма и 84% жителей Севастополя ответили, что проголосовали бы за присоединение.

Шесть лет назад Республика Крым и Севастополь официально стали новыми субъектами РФ.

Ранее стало известно, что Путин приедет в Крым в годовщину его присоединения к России.

Теги: годовщина присоединения, крым, опрос, севастополь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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