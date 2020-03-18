Путин приедет в Крым в годовщину его присоединения к России

Главным пунктом рабочей поездки главы государства станет встреча с общественностью.

Президент России Владимир Путин приедет в Крым в шестую годовщину его присоединения к России. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Главным пунктом рабочей поездки главы государства станет встреча с общественностью. Также Путин вручит государственные награды строителям Крымского моста. Предполагается, что награды от президента получат 13 сотрудников.

Также Путин встретится с главой Республики Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

Ранее Владимир Путин назвал долю среднего класса в России.

Видео: YouTube / Правительство России, Глава Республики Крым