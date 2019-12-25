Стало известно как голые люди в общественных раздевалках влияют на психику детей. Об этом подробно в своём материале рассказывают "Невские новости".
Родители часто берут на свои занятия спортом детей, а также записывают их на детские секции в тот же фитнес-клуб. При этом во многих центрах нет отдельных раздевалок для детей и детям приходится переодеваться во взрослых — вместе с родителями.
Пребывание ребенка-мальчика в общей женской раздевалке допустимо до трех лет. Малыш уже к школьному возрасту четко понимает, в чем заключается различие полов и откуда берутся дети.
Арина Пугач, специалист по социальной работе Центра социальной помощи семье и детям Красногвардейского района Санкт-Петербурга
По её словам, детей при возможности лучше отправлять в детские раздевалки, так как детская психика не готова к восприятию голого тела взрослого человека. Она отметила, что ребёнок должен сам познавать собственное тело и органически развиваться. Так, например, с детьми можно разговаривать о гендерных различиях мальчиков и девочек. Для иллюстрации этих различий можно показывать абстрактные материалы.
Ранее мы писали, что петербуржцы стали чаще обращаться к юристам и психологам.
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