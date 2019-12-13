Петербуржцы стали чаще обращаться к юристам и психологам

При этом летом количество обращений снижается из-за отпусков, хорошей погоды и окончания учебы.

В Петербурге возрос спрос на услуги юристов, психологов и конфликтологов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на данные Центра урегулирования конфликтов СПб "ГЦСП "КОНТАКТ".

С начала года специалисты Центра обработали 255 заявок, большинство из них было получено в период режима самоизоляции.

За июнь конфликтологи провели 70 консультаций, психологи провели 150 встреч с клиентами, а юристы — 120.

Такая тенденция объясняется постепенной адаптацией людей к новым условиям жизни и готовностью находить время для разрешения актуальных конфликтов. говорится в сообщении.

Обычно в летний период граждане реже обращаются за разрешением конфликтов в связи с отпусками и отсутствием учебных занятий.

Ранее стало известно, что число безработных петербуржцев превысило 100 тысяч человек.

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