Число безработных петербуржцев превысило 100 тысяч человек

Стало известно, что более ста тысяч горожан были признаны безработными, а большинство из них потеряли работу из-за пандемии коронавируса.
Так, главный специалист отдела мониторинга городского комитета по труду и занятости Михаил Кузнецов сообщил, что за сутки число безработных петербуржцев выросло на 518 человек. Смольный предполагает, что рост безработицы связан не только с коронавирусом, но и с увеличением пособия по безработице.
Ранее мы писали, что правительство вернуло прогноз Минэкономразвития на доработку.
Фото: pixabay
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