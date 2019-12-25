Число безработных петербуржцев превысило 100 тысяч человек

Большинство потеряли работу во время пандемии.

Стало известно, что более ста тысяч горожан были признаны безработными, а большинство из них потеряли работу из-за пандемии коронавируса.

Так, главный специалист отдела мониторинга городского комитета по труду и занятости Михаил Кузнецов сообщил, что за сутки число безработных петербуржцев выросло на 518 человек. Смольный предполагает, что рост безработицы связан не только с коронавирусом, но и с увеличением пособия по безработице.

Ранее мы писали, что правительство вернуло прогноз Минэкономразвития на доработку.

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