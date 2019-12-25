Правительство вернуло прогноз Минэкономразвития на доработку

Безработица, считают в кабмине, окажется на уровне 7-8%.

Правительство вернуло социально-экономический прогноз развития страны, составленный Минэкономразвития, на доработку. Об этом пишет газета "Известия".

Отмечается, что прогноз отправляется на доработку уже во второй раз. Министерство внесло проект на рассмотрение 20 мая, но правительство отказалось его рассматривать из-за того, что некоторым членам прогноз показался слишком "оптимистичным". Так, заявленный в проекте курс рубля оказался слишком высоким, как и предполагаемая цена на российскую нефть в 2021 году.

Не устроили правительство и цифры по ВВП и безработице. Так, например, в прогнозе Минэкономразвития указало, что ВВП сократится на 7,5%. В правительстве же считают, что падение будет более серьёзным — до 10%. Безработица, считают в кабмине, окажется на уровне 7-8% в 2021 году.

Ранее СМИ писали, что зарплаты топ-менеджерам госкомпаний хотят урезать зарплаты.