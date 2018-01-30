СМИ: зарплаты топ-менеджерам госкомпаний хотят урезать

Исключение может установить только президент России Владимир Путин.

Зарплаты топ-менеджерам госкомпаний хотят урезать. Такую инициативу в данный момент разрабатывают в правительстве. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Источники издания рассказывают, что над проектом по сокращению зарплат топ-менеджерам работают в аппарате вице-премьера Андрея Белоусова. Предполагается, что заработная плата и премиальные в сумме не смогут превышать трёх минимальных зарплат премьер-министра России Михаила Мишустина. Потолок такой выплаты — 30 миллионов рублей.

Правительство хочет унифицировать зарплаты топ-менеджмента государственных корпораций. При этом доход будет привязан к KPI компании — это динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании. Для некоммерческих предприятий будут утверждены свои параметры эффективности.

Подчёркивается, что исключением может установить только президент России Владимир Путин.

Специалисты считают, что данная мера повредит компаниям, которые работают в рыночном секторе.

Ранее в Госдуме предложили установить почасовую оплату труда.

Видео: Прямая линия с Владимиром Путиным