Стало известно, что погубило топ-менеджеров VK на переправе

По словам эксперта, они выбрали для путешествия опасную местность.

Заслуженный спасатель РФ, спасатель международного класса Александр Гофштейн рассказал, почему погибла группа топ-менеджеров VК. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам эксперта, они выбрали для путешествия опасную местность. Ближайшее жилье довольно далеко, вокруг холодная вода — ведь там сейчас тает снег и, соответственно, полноводны реки. Вездеходы "Шерп", которые использовали погибшие, имеют существенный недостаток: высокий центр тяжести. При том, что машины могут плавать, на мелководье они также могут и опрокинуться. Кроме того, к камням и гальке под колесами "Шерп" адаптирован куда хуже, чем к вязкому грунту, с которым его колеса прекрасно справляются.

Он добавил, что реки, которые впадают в Белое море бурные, в каменных берегах. Они совсем не приспособлены для того, чтобы на такой штуке, как „Шерп", там ездить. Хотя это, безусловно, машина вездеходная, рассказал Гофштейн.

Фото: pexels

