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Стало известно, как чувствует себя госпитализированный с инсультом Иван Краско
Сегодня, 21:33
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Стало известно, как чувствует себя госпитализированный с инсультом Иван Краско

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Медики оценивают состояние актера как средне-тяжелое.

В настоящее время актер Иван Краско находится в средне-тяжелом состоянии после перенесенного инсульта. Об этом "Комсомольской правде" рассказал его директор Вячеслав Смородинов.

По словам врачей, Краско находится в сознании, он разговаривает и даже шутит. Врачи пристально следят за состоянием артиста, поскольку перенесенный инсульт у актера второй по счету. Сейчас Краско находится в одиночной палате. 

О госпитализации актера стало известно 25 августа. В этот момент он вместе с родственниками находился на даче в Ленобласти. Откуда медики забрали Краско и отвезли в больницу. Информация о состоянии актера уточняется. 

Фото: kino-teatr.ru

Теги: иван краско, инсульт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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