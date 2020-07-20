Стало известно, как Петербург украсят ко Дню ВМФ

Всего в Петербурге появятся 412 элементов праздничного оформления.

Санкт-Петербург готовится к празднованию Дня Военно-морского флота. Город украсят на Дворцовой, Адмиралтейской, Английской и Университетской набережных, а также в историческом центре и Кронштадте. Об этом "Петербургскому Дневнику" рассказали в Комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

Праздничные украшения развесят по 16 адресам. На Марсовом поле повесят 6 флагов Военно-морского флота и России, размером 1,2 x 2,4 метра. Такие же флаги разместят на Стрелке Васильевского острова (10 штук), на Якорной пощади в Кронштадте (10 штук), на Университетской набережной (18 штук). Также два флага Военно-морского флота и России размером 1,2 х 2,4 метра разместят на фасаде здания в Кронштадте (Якорная площадь, 7).

Дворцовый, Благовещенский и Троицкий мосты оформят композициями из флагов Военно-морского флота. На опорах освещения Невского проспекта разместят 140 флагов.

Всего в Петербурге появятся 412 элементов праздничного оформления.

Перед репетицией парада ВМФ в Петербурге продезинфицировали улицы.

Фото: СПб ГКУ "ГЦРПО"