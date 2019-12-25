Стало известно, как Петербург готовится к Евро-2020

Сейчас проходит работа над праздничным оформлением города.

Александр Беглов сообщил, что все обязательства cо стороны России для подготовки к УЕФА выполняются, как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Он заявил об этом на заседании Координационного совета по подготовке и проведению в России Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020.

Губерантор города также отметил, что сейчас в городе завершается подготовка концепции транспортного обслуживания Чемпионата Европы. Кроме того, проходит работа над праздничным оформлением Петербурга.

Известно, что зону болельщиков разделят на две части — одна будет на Дворцовой площади, а другая на Конюшенной площади, где будет расположен футбольный городок.

Ранее мы сообщили, что FAN ID на Евро-2020 в Петербурге заказали более 24 тыс. болельщиков.

Фото: Футбол сегодня / Вконтакте