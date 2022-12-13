Стало известно, исчезнут ли бананы с прилавков Петербурга

Петербуржцы заметили, что снизилось количество бананов в супермаркетах, пишут "Невские новости".
Так, это связано с задержкой кораблей из Эквадора, ключевого российского поставщика. По словам заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрия Леонова, в республике на данный момент наблюдается тенденция к сокращению урожая, которая в ближайшее время продолжится. Это является причиной локального дефицита продукции на прилавке.
Эксперт добавил, что бананы не исчезнут из магазинов, но поступят в меньшем, чем обычно, количестве.
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Фото: Phxere
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