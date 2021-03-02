В Петербурге резко выросли цены на помидоры и бананы

Цены снова удивили.

В сентябре 2025 года в Санкт-Петербурге зафиксирован рост цен на ряд продуктов питания. Как следует из данных Петростата, опубликованных 16 октября, сильнее всего подорожали помидоры, бананы и мясо.

Средняя стоимость свежих помидоров за месяц увеличилась на 21% и составила 209,6 рубля за 1 кг. По сравнению с сентябрем 2024 года цена на томаты выросла на 10%. Бананы также подорожали — на 9%, до 144,7 рубля за килограмм. За год их стоимость увеличилась на 13%.

Кроме того, мясо и птица стали стоить дороже на 1,6%, а крупы и бобовые — на 2%. При этом часть продуктов, наоборот, подешевела. Цены на морковь снизились на 20,3%, до 43,73 рубля за килограмм, а капуста подешевела на 20%, до 30,3 рубля.

В целом, по итогам сентября продовольственные товары в Петербурге подешевели на 0,2% по сравнению с августом, отмечают в Петростате.

Ранее сообщалось, какие продукты чаще всего покупали петербуржцы в 2024 году.

Фото: Freepik