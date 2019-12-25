  1. Главная
Жителям Петербурга в Роспотребнадзоре перечислили полезные свойства бананов
Сегодня, 12:54
В мире 27 августа отмечается День любителей бананов. Этот фрукт является настоящим кладезем пользы: в нем есть клетчатка, калий, магний, витамины А, В6 и С. 

Антиоксиданты в бананах защищают клетки от вредного воздействия окружающей среды, калий помогает работе сердечно-сосудистой системы. Плоды восстанавливают силы и полезны для здоровья кожи. 

А теперь – важное предупреждение! Есть распространенное заблуждение, что плотная кожура банана надежно защищает мякоть от всех микробов. Но это не так! На поверхности кожуры могут находиться невидимые глазу загрязнения и пыль, опасные химикаты и пестициды, патогенные бактерии, включая кишечную палочку. Вывод простой: любите бананы – мойте их перед тем, как очистить! 

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: Роспотребнадзор напомнил о правилах сбора грибов. 

Фото: pxhere 

Теги: бананы, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

