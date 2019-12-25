Жителям Петербурга в Роспотребнадзоре перечислили полезные свойства бананов

Этот фрукт является настоящим кладезем пользы: в нем есть клетчатка, калий, магний, витамины А, В6 и С.

В мире 27 августа отмечается День любителей бананов. Этот фрукт является настоящим кладезем пользы: в нем есть клетчатка, калий, магний, витамины А, В6 и С.

Антиоксиданты в бананах защищают клетки от вредного воздействия окружающей среды, калий помогает работе сердечно-сосудистой системы. Плоды восстанавливают силы и полезны для здоровья кожи.

А теперь – важное предупреждение! Есть распространенное заблуждение, что плотная кожура банана надежно защищает мякоть от всех микробов. Но это не так! На поверхности кожуры могут находиться невидимые глазу загрязнения и пыль, опасные химикаты и пестициды, патогенные бактерии, включая кишечную палочку. Вывод простой: любите бананы – мойте их перед тем, как очистить! Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

Фото: pxhere