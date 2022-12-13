Смольный: 99% детей привились от кори

Для иммунизации сейчас используют три отечественные вакцины.

В Петербурге в 2023 году зарегистрировали четыре лабораторно-подтверждённых случая кори. Об этом рассказали в пресс-службе комздрава.

Как рассказали в Смольном, у 99% детей до двух лет и от 97% до 99% у детей и подростков в возрасте шести лет и старше привиты от кори. При этом охват прививками молодёжи в возрасте 18-35 лет составляет 98,7%.

Для иммунизации сейчас используют три отечественные вакцины.

Ранее вспышку кори зафиксировали в домах на проспекте Просвещения. В парадных повесили объявления о прививках и заборе крови на антитела к кори.

Фото: Piter.tv

