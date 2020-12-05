Девочку назвали Миланой.

Стало известно имя новорожденной дочери Ксении Шойгу. Дочь российского министра обороны родила девочку. Она показала ребенка в социальных сетях. Девушка опубликовала пост с благодарностями к близким и тем, кто ее поддерживал. В Instagram-аккаунте появились фотографии с малышкой и ее отцом. Папой девочки стал спортивный блогер, муж Ксении Шойгу Алексей Столяров.

Спасибо большое за поздравления от нас с Миланой Алексеевной. Ксения Шойгу, общественный деятель

Напомним, что Милана Шойгу появилась на свет 17 сентября. Для младшей дочери министра обороны Сергея Шойгу этот ребенок стал первым.

Минобороны выделит средства на реставрацию двух фортов Кронштадта.

Фото и видео: ksenia_shoigu

