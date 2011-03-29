В 2022 году в Петербурге создадут альтернативные газоны в зеленых зонах

Ранее активисты просили не косить газоны, чтобы сделать город более зеленым и привлекательным.

В 2022 году в Петербурге появятся альтернативные газоны. К такому компромиссу смог прийти комитет по благоустройству и жители, которые просили не косить траву, а оставить территории более зелеными. Список адресов был опубликован в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в "ВКонтакте".

Подобные газоны появятся почти во всех районах. Где-то специалисты высадят мавританский газон, где-то — луговой, где-то — экспериментальный медоносный. Общая площадь таких газонов составит 5 тыс. кв. метров. Самым большим (325,8 кв. метров) он будет в Южно-Приморском парке.

Ранее в комитете по благоустройству разрешили не стричь газоны, где высота покрова составляет ниже 20 сантиметров..

Фото: ВКонтакте / Деревья Петербурга