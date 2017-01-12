В Петербурге обсудили уход за газонами

Конкретных решений пока не было принято.

В комитете по благоустройству разрешили не стричь газоны, где высота покрова составляет ниже 20 сантиметров. Об этом накануне сообщил на своей странице в "ВКонтакте" председатель ведомства Сергей Малинин. Некоторые горожане хотят видеть в своем дворе "альпийские луга", а не стриженный газон, но законодательство не позволяет.

Накануне, 22 июля, комитет провел второй круглый стол с представителями общественных организаций, экспертами и депутатами. На повестке было несколько тем: уход за газонами при аномальной жаре и допустимая высота растений. В сообществах в социальных сетях неоднократно появлялись просьбы горожан не косить траву. Они считают, что так город выглядел бы более зеленым и привлекательным.

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Как выяснилось, после июньской встречи с активистами было решено не стричь газоны, где высота покрова ниже 20 сантиметров. В парке Авиаторов оставят целые поляны луговой нескошенной травы, но пока в качестве эксперимента. С 1 июля за парк в Московском районе отвечает комитет. Ранее жители просили благоустроить территорию, которой не занимается частное лицо. Луговые газоны также есть в Пискаревском парке, Александрино, Сосновке и других.

О конкретных предложениях по улучшению за газонами рассказывать не стали, но пообещали, что о решениях сообщат позже.

Фото: Piter.TV