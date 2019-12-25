Стало известно, где передвижные комплексы будут ловить нарушителей ПДД на ближайшей неделе

Каждую неделю список адресов обновляется.

В комитете по информатизации и связи рассказали, по каким адресам на этой неделе, с 14 по 19 июня, будут работать передвижные комплексы фиксации превышения скорости.

Их устанавливают на аварийно-опасных участках. Конкретные адреса выбирает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Информация о зафиксированных нарушениях передается в ЦАФАП. Постановление по делам об административных нарушениях выносит инспектор после просмотра записей с камер.

Актуальные адреса на эту неделю можно посмотреть здесь. Кроме того, адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД публикуются на сайте Городского мониторингового центра.

Напомним, что с 1 июля в Петербурге расширяется зона платной парковки.

Фото: Piter.tv