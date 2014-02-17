Петербуржцам рассказали, где на этой неделе следят за превышением скорости

Вся информация о зафиксированных нарушениях и проезжающем автотранспорте с комплексов фиксации передаётся в ЦАФАП.

Комитет по информатизации и связи Петербурга опубликовал список адресов передвижных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения на этой неделе, с 16 по 22 августа.



Комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках по всему городу. С адресами всех комплексов фиксации нарушений ПДД можно ознакомиться на сайте Городского мониторингового центра.

Ранее в комитете рассказали, что в местах установки новых комплексов контроля скорости стало меньше нарушений. За июль комплексы зафиксировали более 1,22 млн нарушений.

Фото: Piter.tv