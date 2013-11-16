В четверг, 30 декабря, стало известно, что защитник "Зенита" Данил Круговой может покинуть команду. Об этом рассказали в NVSPORT.
По данным издания, Круговой недоволен количеством игрового времени и хочет уйти в аренду в зимнее трансферное окно.
Известно, что несколько клубов Российской премьер-лиги уже заинтересовались переходом спортсмена. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак может не отпустить Кругового. По мнению тренера, у "Зенита" слишком короткая скамейка запасных, а Круговой считается футболистом ближайшего резерва.
По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 2 млн евро. окончательное решение будет принято после первого сбора, передает Metaraitings.
Ранее стало известно, что "Зенит" предложил контракт Сергееву на три года. Переговоры продолжатся в январе.
Фото: Piter.tv
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