Главный тренер "Зенита" Сергей Семак может не отпустить Кругового

В четверг, 30 декабря, стало известно, что защитник "Зенита" Данил Круговой может покинуть команду. Об этом рассказали в NVSPORT.

По данным издания, Круговой недоволен количеством игрового времени и хочет уйти в аренду в зимнее трансферное окно.

Известно, что несколько клубов Российской премьер-лиги уже заинтересовались переходом спортсмена. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак может не отпустить Кругового. По мнению тренера, у "Зенита" слишком короткая скамейка запасных, а Круговой считается футболистом ближайшего резерва.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 2 млн евро. окончательное решение будет принято после первого сбора, передает Metaraitings.

Ранее стало известно, что "Зенит" предложил контракт Сергееву на три года. Переговоры продолжатся в январе.

Фото: Piter.tv