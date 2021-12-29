Стало известно, что юбиляры-долгожители Петербурга получат выплаты

Начисление будет автоматическим согласно данным информационной системы "Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга". В случае, если сведения в системе отсутствуют, то можно подать заявление о предоставление выплат в районную администрацию по месту жительства или в МФЦ.

В Петербурге горожане, которые достигли возраста 90, 95 и 100 лет, получат единовременные выплаты. Постановление, подписанное губернатором Бегловым, вступают в силу с 1 января 2022 года.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, петербуржцы, отмечающие 90-летие, получат 15 тыс. рублей. Горожанам, которым исполнится 95 лет, выплатят 20 тыс. рублей, а начиная с 101 года, устанавливается ежегодная выплата в размере 25 тыс. рублей.

Дополнительная мера социальной поддержки в виде выплат в связи с достижением определенного возраста вводится впервые в Петербурге. В Смольном отмечают, что начисление будет автоматическим согласно данным информационной системы "Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга". В случае, если сведения в системе отсутствуют, то можно подать заявление о предоставление выплат в районную администрацию по месту жительства или в МФЦ.

Ранее в этом году петербуржцы стали чаще страховать жизнь. Среди показателей самый высокий у страхования жизни - горожане отдали 18 млн рублей, по сравнению с 2020 годом рост составил 21%.

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