Стало известно, что внутри загоревшегося корабля находятся газовые баллоны

Пожару на корвете "Проворный" присвоен наивысший ранг сложности, площадь возгорания составляет 800 кв. метров.

Стало известно, что внутри загоревшегося строящегося корвета "Проворный" проекта 20385 находятся газовые баллоны, передает "78.ru" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным источник, внутри находится много газовых баллонов, есть угроза взрыва. Пожару на корвете "Проворный" присвоен наивысший ранг сложности, площадь возгорания составляет 800 кв. метров.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источника в кораблестроительной отрасли, пожар на корабле повредил ходовую рубку и башенно-мачтовую конструкцию.

Согласно последним данным, двое пожарных пострадали при тушении возгорания.

Ранее в пожаре на корабле в Северной верфи пострадали четверо человек.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алексей Фомичев / Олег Ходырев