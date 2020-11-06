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Стало известно, что весной рассмотрят поправки в Генплане Петербурга
Сегодня, 20:05
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Стало известно, что весной рассмотрят поправки в Генплане Петербурга

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Планируемый срок представления проекта на рассмотрение правительства Петербурга — до 01.12.2023, написали в ответе на запрос депутата Вишневского.

Сроки рассмотрения нового проекта Генплана изменились в Петербурге. Об этом сообщил депутат Заксобрания Борис Вишневский в своём телеграм-канале со ссылкой на ответ зампредседателя комитета по градостроительству и архитектуре Александра Тетерина на его запрос.

Депутат прикрепил документ, где указали, что "планируемый срок представления проекта на рассмотрение правительства Петербурга — до 01.12.2023".

Ранее Борис Вишневский прокомментировал решение ЗакСа о возможности утверждать Генплан без общественных слушаний. Депутат фракции "Яблоко" уточнил, что фактически речь идёт о "техническом решении": аналогичные стандарты и так действовали в Петербурге со времен пандемии. При этом парламентарий признал, что отсутствие общественных слушаний ограничит возможность услышать реальное мнение петербуржцев.

Фото: Piter.tv

Теги: весна, генплан, поправки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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