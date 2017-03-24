Стало известно, что в Петербурге создали Центр кадровой мобильности

В случае если компания окончательного уйдет с отечественного рынка, то Центр будет помогать горожанам, работавшим в этих компаниях, заново трудоустроиться.

В пятницу, 11 марта, стало известно, что в Петербурге появился Центра кадровой мобильности. Он занимается ежедневным мониторингом рынка труда и взаимодействует с иностранными компаниями, которые приостановили работу в России. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В случае если компания окончательного уйдет с отечественного рынка, то Центр будет помогать горожанам, работавшим в этих компаниях, заново трудоустроиться.

Если у компании сменяются собственники, то примут меры по максимальному сохранению занятости. На сегодняшний день ситуация на рынке остается контролируемой, ни одна из компаний не сообщила о сокращении работников. Организации продолжают платить сотрудникам зарплату. Несколько компаний заявили о простое и платят работникам не меньше 2/3 зарплаты.

Ранее в Политехе открылись два пункта по сбору гуманитарной помощи. Желающих помочь, просят обратить внимание, что все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми.

Фото: pexels

