Стало известно, что в Петербурге пустуют 18 бизнес-офисов

Эксперты называют подобную ситуацию беспрецедентной.

На сегодняшний день, 11 октября, в Петербурге насчитывается 18 бизнес-центров, которых нет ни одного арендатора. Об этом пишет "Петербург2".

Количество бизнес-центров, где пустуют больше половины площадей, также увеличивается. В основном пустуют центры, которые недавно построили, и те, которые остались без якорных арендаторов после февраля 2022 года. Эксперты называют подобную ситуацию беспрецедентной.

Ранее каждый десятый офис в Петербурге опустел к октябрю. Сейчас большее количество опустевших офисов на Московском проспекте, где вакантность выросла с 3,4% до 16,1%.

Фото: Piter.tv