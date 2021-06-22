Стало известно, что в Петербурге появились фальшивые контролеры

Отмечается, что контролеры не имеют права требовать оплатить штраф на месте, более того, принимать наличные за проезд.

В понедельник, 18 апреля, в комитете по транспорту сообщили, что на линии появились контролеры-мошенники.

Контролеры-ревизоры проверяют оплату проезда на новых бескондукторных маршрутах. Их можно узнать по брендированной форме темно-синего цвета. Они проверяют оплату с помощью ручного валидатора, а также входят в крайние двери. НА безбилетных пассажиров составляют соответствующие акты в двух экземплярах. В этом случае пассажир должен предъявить паспорт.

Отмечается, что контролеры не имеют права требовать оплатить штраф на месте, более того, принимать наличные за проезд. В таких случаях необходимо обратиться на горячую линию "Организатора перевозок" или в полицию.

Ранее мы писали, что в Петербурге с 1 апреля откажутся от оплаты проезда наличными на 97 маршрутах. На таких маршрутах оплатить проезд можно будет картой "Подорожник", льготным электронным билетом, банковской картой или разовым QR-билетом.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту