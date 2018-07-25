Стало известно, что в Петербурге планируют капитально ремонтировать от 50 школ в год

В трехлетнем бюджете Петербурга предусмотрено 6 млрд на модернизацию пищеблоков, 22 млрд на капремонты и 25 млрд на текущие ремонты и переоснащение оборудованием.

Во вторник, 28 декабря, вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина рассказал о капитальных ремонтах и обновлениях материально-технической базы в школах, передает "Петербургский дневник".

Так, в трехлетнем бюджете Петербурга предусмотрено 6 млрд на модернизацию пищеблоков, 22 млрд на капремонты и 25 млрд на текущие ремонты и переоснащение оборудованием. По словам Потехиной, впервые в бюджете постсоветской реальности заложены абсолютно беспрецедентные средства на ремонт. Она отмечает, что финансирование позволит капитально обновлять минимум 50 школ ежегодно. однако работы могут растянуться на 2 года из-за особенностей образовательного процесса.

Ранее в Ленобласти федеральная трасса М-10 получила ночное освещение. Протяжённость освещённого участка увеличилась на 49,4 км до 98 километров.

Фото: Piter.tv