В Ленобласти федеральная трасса М-10 получила ночное освещение

Протяжённость освещённого участка увеличилась на 49,4 км до 98 километров.

Вся федеральная трасса М-10 "Россия" в Ленобласти освещена в тёмное время суток. Об этом сообщила пресс-служба Росавтодора.

За три года на участке с 599-го по 666-й км была установлена 1171 металлическая опора со светильниками. Протяжённость освещённого участка увеличилась на 49,4 км до 98 километров.

Также в 2021 году был завершён ремонт на двух участках федеральной трассы. От начала обхода Тосно до поворота к городу Никольское выполнили устройство слоёв износа, отрезок от границы с Новгородской областью до деревни Рябово ввели в эксплуатацию после двухлетнего капитального ремонта.

Ранее житель Тосно скончался после наезда на опору ЛЭП на автомобильной дороге М-10 "Россия".

Фото: Росавтодор