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Стало известно, что управление ветеринарии в Ленобласти получило право наказывать местных живодеров
Сегодня, 20:53
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Стало известно, что управление ветеринарии в Ленобласти получило право наказывать местных живодеров

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Наказывать будут за жестокое обращение как с домашними, так и с безнадзорными животными.

Стало известно, что 22 февраля депутаты Законодательного собрания Ленобласти приняли в трех чтениях законопроект о жестоком обращении с животными. 

В документе указано, что региональное управление ветеринарии отвечают за составление административных протоколов и рассмотрению дел с участием живодеров. Так, наказывать будут за жестокое обращение как с домашними, так и с безнадзорными животными.

Видео: нерпы Крошик и Шлиссик спешат на завтрак. Им кидают рыбу в бассейн.

Фото: Piter.tv
 

Теги: животные, законопроект, леноблатсь, управление ветеринарии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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