Стало известно, что управление ветеринарии в Ленобласти получило право наказывать местных живодеров

Наказывать будут за жестокое обращение как с домашними, так и с безнадзорными животными.

Стало известно, что 22 февраля депутаты Законодательного собрания Ленобласти приняли в трех чтениях законопроект о жестоком обращении с животными.

В документе указано, что региональное управление ветеринарии отвечают за составление административных протоколов и рассмотрению дел с участием живодеров. Так, наказывать будут за жестокое обращение как с домашними, так и с безнадзорными животными.

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Фото: Piter.tv

