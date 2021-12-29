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Видео: нерпы Крошик и Шлиссик спешат на завтрак

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Нерпам кидают рыбу в бассейн.

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы опубликовали новое видео с постояльцами — нерпами Шлиссиком и Крошиком. Животные спешат на завтрак в бассейн, им приходится преодолевать небольшие препятствия. Одна из нерп падает в бассейн мордой вперед.

Напомним, сотрудники Фонда проводят реабилитацию нерп и тюленей, после чего возвращают их в естественную среду. Шлиссик и Крошик не захотели уходить, было несколько попыток отправить их на волю. Долгое время животные враждовали, поэтому жили отдельно. Под Новый год, после "выяснения отношений", они все-таки помирились. 

Ранее сотрудники Фонда выпустили сувенирную продукцию с изображением нерп, в частности, новогодние шары. 

Видео: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99

Теги: завтрак, нерпы, фонд друзей балтийской нерпы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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