Видео: нерпы Крошик и Шлиссик спешат на завтрак

Нерпам кидают рыбу в бассейн.

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы опубликовали новое видео с постояльцами — нерпами Шлиссиком и Крошиком. Животные спешат на завтрак в бассейн, им приходится преодолевать небольшие препятствия. Одна из нерп падает в бассейн мордой вперед.

Напомним, сотрудники Фонда проводят реабилитацию нерп и тюленей, после чего возвращают их в естественную среду. Шлиссик и Крошик не захотели уходить, было несколько попыток отправить их на волю. Долгое время животные враждовали, поэтому жили отдельно. Под Новый год, после "выяснения отношений", они все-таки помирились.

Ранее сотрудники Фонда выпустили сувенирную продукцию с изображением нерп, в частности, новогодние шары.

Видео: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99