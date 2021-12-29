Произошедшее назвали новогодним чудом.

Нерпы Крошик и Шлиссик помирились в Петербурге под Новый год. Об этом рассказали представители "Фонда друзей балтийской нерпы" в собственном Instagram-аккаунте. Животные обратно съехались друг с другом перед праздничной ночью.

Это радостное для всех нас событие, так как жить и играть вместе нашим любимцам конечно же намного интереснее. Думаем, что это самое отличное поздравление с Новым годом от Крошика и Шлиссика для всех нас. сотрудники фонда

Специалисты добавили, что между бассейнами животных оградительный барьер засыпало снегом. После этого Шлиссик перелез через ограду к Крошику. Это произошло в ночное время и без постороннего вмешательства. нерпы смогли самостоятельно справиться с возникшим между ними конфликтом и разобраться во взаимоотношениях Теперь нерпы снова будут находится в одном бассейне. Сотрудники Фонда уточнили, что после того, как стороны помирились, ни у Шлиссика, ни у Крошика нет ран или ссадин. Произошедшее называют новогодним чудом.

Новогодние шары с портретом Крошика появились в Петербурге.

Фото: Instagram / nerpa_spb