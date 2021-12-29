Стало известно, чего стоит избегать, чтобы не допустить поломки полного привода

Автомобилям с полным приводом не рекомендуется двигаться по бездорожью слишком быстро.

Топ-5 действий, которые нужно избегать, чтобы не допустить поломки машины, оснащенной системой полного привода. Об этом сообщает "Тарантас Ньюс".

Так, стоит не допускать частых поездок по сухому асфальту. Дело в том, что система полного привода рассчитана на глубокое бездорожье, и из-за отсутствия межосевого дифференциала передние и задние колеса крутятся с одинаковой скоростью. При прохождении поворотов они будут чаще прокручиваться, что приведет к увеличенной нагрузке на трансмиссию.

Резкие старты с места также стоит исключить. Они негативно сказываются на автомобилях с полным приводом. Так, из-за пробуксовки колес, вызванной передачей чрезмерной мощности, трансмиссия перегревается, также подвергается сильному износу сцепление.

Частое использование ручного тормоза также не рекомендуется потому, что при регулярном использовании он сокращает ресурс раздаточной коробки и коробки передач. Деформация узлов происходит из-за неравномерного изменения скорости колес на каждой оси.

Автомобилям с полным приводом не рекомендуется двигаться по бездорожью слишком быстро. Подобный стиль езды сильно нагружает подвеску и саму систему полного привода. При высокой скорости езды они не успевают отрабатывать неровности. Чтобы предотвратить износ, автопроизводители оснащают машины пониженной передачей, которая помогают правильно выбрать скорость.

Стоит обращать внимание на перекаченные колеса машины. В этом случае они будут иметь плохое сцепление с дорогой и "скакать", что скажется на проходимости машины и трансмиссии, которой придется отрабатывать большую нагрузку. Опытные водители рекомендуют накачивать шины на 70-75% от рекомендуемого автопроизводителем давления для повседневной езды.

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