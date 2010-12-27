  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, что сбежавший в Карелию убийца слал письма своей жертве
Сегодня, 16:28
171
arteliseev

Стало известно, что сбежавший в Карелию убийца слал письма своей жертве

0 0

По предварительной информации, во время убийства в соседней комнате находилась маленькая дочь жертвы.

Стали известны подробности убийства 37-летней женщины, произошедшего накануне. Она несколько лет состояла в отношениях со своим 20-летним убийцей. Об этом сообщил телеканал "78" со ссылкой на правоохранительные органы.

Молодой человек во время службы в части в Агалатово слал своей, ныне убитой, возлюбленной романтические письма. Телеканал отмечает, что в графе "индекс назначения" он приписывал "люблю". 

Также отмечается, что бывший служивец вел себя как альфонс: был на обеспечении своей дамы и нигде не работал. На его счету числятся судимости за употребление и хранение наркотиков, а также за кражи. 

Надо отметить, что издание "Фонтанка" сообщило, что причиной убийства стало то, что 37-летняя женщина назвала молодого человека "альфонсом". Об этом задержанный рассказал следователю.

Напомним, что в результате убийства, молодой человек попытался сбежать в Карелию на автомобиле своей жертвы. Сотрудники уголовного розыска смогли догнать его в Карелии

Фото: vk.com/alexzashka

Теги: бегство в карелию, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 1 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 16:39

Конечно альфонс, а кто будет встречаться со старой просто так !

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии