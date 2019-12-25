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Стало известно, что самой молодой многодетной маме в Петербурге 19 лет
Сегодня, 20:47
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Стало известно, что самой молодой многодетной маме в Петербурге 19 лет

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В комитете не уточнили, как именно петербурженка удостоилась такого статуса.

В Петербурге самой молодой многодетной мамой стала 19-летняя жительница. Об этом в пятницу, 28 октября, рассказали в комитете по социальной политике города. 

В комитете не уточнили, как именно петербурженка удостоилась такого статуса. Всего в городе проживает 50 283 многодетных матери. В этом году 305 женщин родили двойню, а еще шесть – тройню. 

Ранее Петербург выделил 9 млрд рублей на новые общественные пространства в 2023 году. По словам Беглова, у Петербурга поставлена цель к 2024 году повысить на 30% индекс качества городской среды. 

Фото: Pxhere

Теги: многодетная мать, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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