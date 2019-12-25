Петербург выделил 9 млрд рублей на новые общественные пространства в 2023 году

По словам Беглова, у Петербурга поставлена цель к 2024 году повысить на 30% индекс качества городской среды.

В Петербурге увеличили финансирование программ по благоустройству города. В следующем году на эти нужды выделили 9 млрд рублей. Об этом написали в пресс-службе Смольного.

По словам Беглова, у Петербурга поставлена цель к 2024 году повысить на 30% индекс качества городской среды. Так, город уходит от локального проектирования отдельных объектов. Теперь благоустраивать районы будут в рамках "единой ландшафтно-градостроительной концепции" и "соответствующих стратегий в районах". Пожелания горожан также будут учитывать. В Петербурге скорректируют планы по проектам благоустройства и созданию общественных пространств.

В 2022 году работы по благоустройству выполняются более чем на 50 объектах. Часть из них обустраивается в соответствии со стратегиями районов.

Ранее под Петербургом откроют крупнейший в регионе динопарк. Для детей сделают необычную песочницу, в которой можно будет поиграть в ученых, занимающихся раскопками. Гостям даже выдадут археологические инструменты.

Фото: Piter.tv

