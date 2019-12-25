Под Петербургом откроют крупнейший в регионе динопарк

Для детей сделают необычную песочницу, в которой можно будет поиграть в ученых, занимающихся раскопками. Гостям даже выдадут археологические инструменты.

Зимой на территории курорта "Охта Парк" под Петербургом появится самый крупный в регионе динопарк. Его планируют открыть перед новогодними каникулами. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Посетители парка узнают, как жили разные особи, чем питались и как выглядели. Всего в парке будет представлено 25 движущихся животных.

Средняя длина фигур будет составлять около 3-5 метров (максимальная – 8 метров), средняя высота – 3-4 метра. Каждая фигура подвижна. Пресс-служба пространства "Охта Парк"

Для любителей делать снимки будет доступна фотозона. Для детей сделают необычную песочницу, в которой можно будет поиграть в ученых, занимающихся раскопками. Гостям даже выдадут археологические инструменты.

Добавим, что динопарк будет открыт круглый год.

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Фото: pixabay