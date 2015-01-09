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Стало известно, что раньше срока завершится реконструкция теплосетей в квартале Шувалово-Озерки
Сегодня, 21:51
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Стало известно, что раньше срока завершится реконструкция теплосетей в квартале Шувалово-Озерки

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Работы планируют завершить уже к 15 августа.

В Выборгском районе Петербурга ГУП "ТЭК СПб" завершает ремонт внутриквартальных трубопроводов на два месяца раньше срока. Специалисты уже заменили 8,726 километра сетей, передают в пресс-службе Смольного.

Реконструкция трубопроводов в квартале 24-го микрорайона Шувалово-Озерки обеспечит надежное бесперебойное теплоснабжение 30 зданий, в том числе – 25 жилых домов и трёх школ на Придорожной аллее, улице Руднева, проспекте Просвещения и проспекте Культуры. Работы планируют завершить уже к 15 августа.

Ранее мы писали, что на ремонт дорог в южных и северных районах Петербурга суммарно готовы выделить более 6 млрд рублей.

Фото: Piter.tv
 

Теги: реконструкция, ремонт, теплосети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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