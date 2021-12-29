Стало известно, что при реставрации петербургской Биржи возникли существенные трудности

Здание Биржи имеет дефект — трещину, проходящую через основные несущие конструкции как в подвальных помещениях, так и в чердачных.

Стало известно, что срок открытия Музея геральдики в историческом здании петербургской Биржи перенесли. Об этом рассказал государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов в беседе с "Интерфаксом" во вторник, 15 февраля.

По словам Вилинбахова, здание нуждается в модернизации отопительной системы, восстановлении фасадов, капитальном ремонте инженерных систем. Ремонтные работы ведутся с 2018 года, за это время сменилось уже несколько подрядчиков. Так, в 2020 году им стал "ГазПроектСтрой". Особенно сложными оказались работы с грунтом и фундаментом.

Известно, что здание Биржи имеет дефект — трещину, проходящую через основные несущие конструкции как в подвальных помещениях, так и в чердачных. Вилинбахов добавил, что реставрация оказалась сложнее, чем ожидалось. Так, сразу возникли проблемы с фундаментом, его требовалось укрепить, чтобы сохранить сооружение в целом.

Добавим, что в декабре сроки исполнения реставрации фасадов здания перенесли с конца 2021 года на май нынешнего года. Агентство "РИА Новости" сообщало, что сроки изменены, в частности, "в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и использованию".

Ранее мы писали, что в особняке Румянцева началась реставрация фасадов. Музей работает каждый день, кроме среды.

Фото: Википедия

