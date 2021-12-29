В особняке Румянцева началась реставрация фасадов

В особняке Румянцева на Английской набережной, 44, началась реставрация фасада. Об этом сообщила пресс-служба Музея истории Петербурга.

На данный момент здание облачают в строительные леса. Специалисты выполнят штукатурные работы, покрасят фасады, укрепят лепные декоративные элементы и отреставрируют барельеф "Аполлон-Мусагет на Парнасе в окружении девяти муз и матери их Мнемозины". Кроме того, обновят чугунные ограждения балкона и гранитный цоколь. Надпись "На благое просвещение" расчистят.

Реставрацию планируют завершить к середине октября 2022 года.

Фото: Государственный музей истории Петербурга