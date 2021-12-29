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В особняке Румянцева началась реставрация фасадов
Сегодня, 16:25
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В особняке Румянцева началась реставрация фасадов

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В особняке Румянцева на Английской набережной, 44, началась реставрация фасада. Об этом сообщила пресс-служба Музея истории Петербурга. 

На данный момент здание облачают в строительные леса. Специалисты выполнят штукатурные работы, покрасят фасады, укрепят лепные декоративные элементы и отреставрируют барельеф "Аполлон-Мусагет на Парнасе в окружении девяти муз и матери их Мнемозины". Кроме того, обновят чугунные ограждения балкона и гранитный цоколь. Надпись "На благое просвещение" расчистят.

Реставрацию планируют завершить к середине октября 2022 года. 

Фото: Государственный музей истории Петербурга

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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