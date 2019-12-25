Стало известно, что при общении с подругами у женщин уменьшается уровень стресса

Общение помогает препятствует также деградации мозга.

Учёные из Университета Иллинойса выяснили, что у женщин при общении с подругами уменьшаются показатели гормона стресса. А вот регулярное общение позволяет добиться такого эффекта в постоянном режиме. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Women and Aging.

Ранее ученые не раз доказывали, что социализация и общение помогает избежать серьезных патологических процессов в мозге, в том числе препятствует его деградации.

Исследование помогло выявить ключевые различия в общении представителей разных возрастных групп, но один компонент оставался ключевым – дружба. Однако пока исследования проводились только с женщинами.

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