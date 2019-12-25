Стало известно, что почти треть петербуржцев сортируют мусор

Порядка 90% горожан не знают, что происходит с отходами после их попадания на контейнерную площадку во дворе.

Стало известно, что сортируют и выбрасывают мусор в емкости для раздельного сбора мусора 27% петербуржцев. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщает Интерфакс" со ссылкой на главу Центра социального проектирования "Платформа" Марию Макушеву.

По словам Макушевой, еще 65% не занимаются сортировкой, однако декларативно говорят о возможности начать делать это. Так, 33% горожан в возрасте от 25 до 34 лет занимаются сортировкой мусора. По мнению Макушевой, жители Северной столицы сортируют мусор чаще москвичей, что может объясняться близостью Скандинавских стран.

Порядка 90% горожан не знают, что происходит с отходами после их попадания на контейнерную площадку во дворе. Только 9% опрошенных осведомлены о процессе утилизации.

Добавим, что проблема мусорных полигонов – 47% и вывоза отходов – 46% занимает второе место по уровню вызываемой тревоги об экологии. Горожан и жителей обоасти тревожат больше всего выхлопные газы – 57%.

В исследовании ЦПС "Платформа" приняли участие 1 500 жителей Петербурга и столько же жителей Ленобласти.

Ранее мы писали, что жители Ленобласти отправили на переработку более 500 тонн стекла.

Фото: пресс-службе администрации Ленобласти.