Жители Ленобласти отправили на переработку более 500 тонн стекла

На сегодняшний день к действующим адресам добавились более 350 новых точек.

К марту этого года жители Ленинградской области отправили на переработку мусора 514 тонн стекла и 153 тонны пластика. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Как рассказала председатель областного комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова, важно собирать чистый пластик и стекло и не бросать сторонний мусор в специальные баки.

На сегодняшний день к действующим адресам добавились более 350 новых точек. Территория проекта раздельного мусора расширилась до 14 районов.

Фото: пресс-службе администрации Ленобласти.