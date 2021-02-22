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Жители Ленобласти отправили на переработку более 500 тонн стекла
Сегодня, 22:10
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Жители Ленобласти отправили на переработку более 500 тонн стекла

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На сегодняшний день к действующим адресам добавились более 350 новых точек.

К марту этого года жители Ленинградской области отправили на переработку мусора 514 тонн стекла и 153 тонны пластика. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Как рассказала председатель областного комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова, важно собирать чистый пластик и стекло и не бросать сторонний мусор в специальные баки.

На сегодняшний день к действующим адресам добавились более 350 новых точек. Территория проекта раздельного мусора расширилась до 14 районов. 

Фото: пресс-службе администрации Ленобласти.

Теги: переаботка, пластика, стекла
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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