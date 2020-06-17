Стало известно, что отменить масочный режим в Петербурге может лишь глава Роспотребнадзора

По словам Башкетовой, в городе этот масочный режим вводился не по моему предписанию, а по предписанию главного санитарного врача Российской Федерации.

В среду, 11 мая, глава петербургского Управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова заявила, что вводила масочный режим в городе главный санитарный врач Анна Попова, и лишь она может требование отменить. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам Башкетовой, в городе этот масочный режим вводился не по моему предписанию, а по предписанию главного санитарного врача Российской Федерации. Она добавила, что "то есть и он, соответственно, должен этот режим отменять".

Добавим, что масочный режим сохранится в Петербурге, как минимум, до 15 мая, в соответствии с обновленным в апреле распоряжением № 121.

Ранее мы писали, что третью неделю Беглов заявляет, что Петербургу необходим масочный режим. По словам Беглова, социальная дистанция и маски защищают от вируса в публичных местах.

Фото: Piter.tv

