Третью неделю Беглов заявляет, что Петербургу необходим масочный режим

По словам Беглова, социальная дистанция и маски защищают от вируса в публичных местах.

В понедельник, 28 марта, стало известно, что в Петербурге продолжит действовать масочный режим. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в традиционном радиообращении.

По словам Беглова, пандемия коронавируса идет на убыль. В городе отменили целый ряд ограничений, при этом масочный режим сохранился. Он добавил, что социальная дистанция и маски защищают от вируса в публичных местах.

Ранее мы сообщали, что Польша отменяет масочный режим с 28 марта. Такое постановление принял глава Минздрава Адам Недзельский.

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