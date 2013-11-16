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Третью неделю Беглов заявляет, что Петербургу необходим масочный режим
Сегодня, 20:30
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Третью неделю Беглов заявляет, что Петербургу необходим масочный режим

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По словам Беглова, социальная дистанция и маски защищают от вируса в публичных местах. 

В понедельник, 28 марта, стало известно, что в Петербурге продолжит действовать масочный режим. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в традиционном радиообращении.

По словам Беглова, пандемия коронавируса идет на убыль. В городе отменили целый ряд ограничений, при этом масочный режим сохранился. Он добавил, что социальная дистанция и маски защищают от вируса в публичных местах. 

Ранее мы сообщали, что Польша отменяет масочный режим с 28 марта. Такое постановление принял глава Минздрава Адам Недзельский.

Фото: pixabay

Теги: маски, публичные места
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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