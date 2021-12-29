Стало известно, что объем обработки отходов в России достиг 40,6%

Ежегодно в России в среднем образуется 59,7 млн тонн отходов, согласно данным федеральной схемы обращения с отходами.

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев заявил, что в прошлом году на сортировку отправили более 40% твердых коммунальных отходов. Это произошло благодаря вводу в эксплуатацию новых объектов в российских регионах, поделился эксперт в беседе с телеканалом "360".

Как рассказал Буцаев, ежегодно в России в среднем образуется 59,7 млн тонн отходов, согласно данным федеральной схемы обращения с отходами. Уровень обработки составил 40,6%, по данным регионов. Этот показатель на 10% выше, чем в 2020 году (тогда цифра была на уровне 30%).

Буцаев отмечает, что рост произошел благодаря вводу в эксплуатацию новых предприятий. Так, в 34 субъектах ввели 61 объект обращения с отходами. Из них — 33 объекта сортировки и 11 комплексных объектов с сортировками. Общая мощность объектов обработки, которые ввели в прошлом году, 5,35 млн тонн.

Отметим, что в 2020 году уровень сортировки равнялся 30%, тогда в эксплуатацию ввели 37 предприятий. К 2030 году уровень сортировки в России должен достичь 100%, согласно национальному проекту "Экология". При этом доля захоронения должна снизиться на 50%.

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